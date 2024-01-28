جلوبس: شركات التأمين ترفض تغطية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

(مصراوي)

أكدت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، توقفت شركات التأمين عن تغطية تأمين السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية التي تبحر في البحر الأحمر.

ورأت صحيفة "جلوبس" أن هذه الخطوة من شأنها أن تترك السفن الإسرائيلية أمام خيارين، الأول اختيار طريق أطول والإبحار حول أفريقيا (طريق رأس الرجاء الصالح) ما يزيد أسبوعين على الأقل على مدة الرحلة ويزيد تكاليف الرحلات.

والثاني، استخدام موانئ التغذية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ونقلت "جلوبس" عن تقارير مماثلة في "سي إن إن" و"لود ستار" المتخصصة في الشحن، قولهما، إن أقساط التأمين على السفن المارة بالبحر الأحمر شهدت قفزة كبيرة من 0.01% من إجمالي قيمة البضائع الموجودة على السفينة إلى 1% في بداية ديسمبر الماضي.

وتوضح، أن هذا يعني أن سفينة الحاويات التي تحتوي على 12 ألف حاوية نمطية وبضائع بقيمة 100 مليون دولار، سيتعين عليه دفع مليون دولار إضافي لتأمين الشحن للإبحار عبر البحر الأحمر.

وأكد ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في "مارش" وحدة الوساطة التأمينية واستشارات المخاطر التابعة لشركة "مارش ماكلينان" أن سوق التأمين يضيق بشكل واضح للسفن ذات الملكية أو المشاركة مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل التي تسافر عبر البحر الأحمر.

وادعت باتريسيا كيرن، كبيرة مسؤولي التأمين في شركة التأمين "بريز" أنها ليست على علم بسحب شركات التأمين فعليًا غطاء التأمين على الإبحار عبر البحر الأحمر، لكنها قالت إنها تتوقع أقساط أعلى، خاصة وسط مؤشرات على فشل جهود ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

والاستثناء من بين شركات الشحن الغربية الكبيرة التي كانت مستمرة في الإبحار في البحر الأحمر شركة "سي جي إم"، التي ترافقها السفن الحربية الفرنسية، لكنها تعرضت هذا الأسبوع للضغوط وحولت مسار سفينة الحاويات التي تبلغ طاقتها 9300 حاوية حول رأس الرجاء الصالح.

وقالت كيرن، إن تجنب الممر المائي للبحر الأحمر المتنازع عليه يظل أفضل مسار للعمل، وأشارت إلى أن عمليات التحويل حول رأس الرجاء الصالح، تضيف من 8 لـ 10 أيام إلى وقت الرحلة تمثل مشكلة خاصة.

وأكدت أن طول مدة الرحلة وبقاء البضائع في البحر يزيد تعرضها للخطر.