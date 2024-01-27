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BBC

المرصد السوري: دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بشمال شرقي البلاد

09:40 م السبت 27 يناير 2024

المرصد السوري دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بشمال

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مصراوي

أفاد المرصد السوري، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأشار المرصد السوري كذلك إلى سماع دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت فصائل مسلحة عراقية " المقاومة الاسلامية في العراق" فجر اليوم السبت أنها قصفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأمريكية في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري.

وأوضح بيان "للمقاومة الإسلامية" في العراق أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا أمس الجمعة بالطائرات المسيّرة قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وأكدت المقاومة أن هجماتها المستمرة على "القواعد الأمريكية تأتي إستمرارًا بنهج المقاومة الإسلامية بمقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ غزّة".

المرصد السوري حقل العمر النفطي انفجارات قرب قاعدة أمريكية المقاومة الاسلامية في العراق

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