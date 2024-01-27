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BBC

جيش الاحتلال يرفع جاهزية قواته على الجبهة الشمالية مع لبنان

07:41 م السبت 27 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رفع الجاهزية لقواته على الجبهة الشمالية بما يشمل تدريبات على قتال المدن للواء المظليين الاحتياطي.

وقالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، إن قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أجرت الأسبوع الماضي تدريبات مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية للحرب.

وقالت القناة 12 العبرية، إن منطقة الحدود الشمالية أصبحت من أخطر المناطق في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن جنود جيش الاحتلال المتواجدين في المنطقة الحدودية يركضون من منزل إلى منزل ويحاولون أن لا يتعرضوا لنيران حزب الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله إسرائيل لبنان

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