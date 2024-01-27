بريطانيا تعرب عن "مخاوف كبيرة" من حكم محكمة العدل الدولية

بي بي سي

قالت الحكومة البريطانية إن لديها "مخاوف كبيرة" بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يقضي بضرورة بذل إسرائيل قصارى جهودها لمنع ارتكاب أي أعمال "إبادة جماعية" في غزة.

وكانت المحكمة الأممية، ومقرها لاهاي، قد أصدرت يوم الجمعة حكما ابتدائيا في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، ألزمت من خلاله السلطات الإسرائيلية بدخول مساعدات إنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، بيد أن الحكم الصادر لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان: "نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها ضد حماس بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني".

وقال المتحدث: "وجهة نظرنا هي أن تصرفات إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها أعمال إبادة جماعية، ولهذا السبب نتصور أن قرار جنوب أفريقيا برفع الدعوى القضائية كان خطأ واستفزازيا".

واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، التي أُبرمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، خلال حملتها العسكرية في غزة، والتي أثارتها هجمات نفذتها حماس في 7 أكتوبر.

وعلى الرغم من ذلك أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن ترحيبها بدعوة محكمة العدل الدولية للإفراج الفوري عن الأسرى وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضافت: "نحن واضحون في أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لإدخال المساعدات وإخراج الأسرى، وبعد ذلك نريد البناء على خطوة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، دون العودة إلى القتال".