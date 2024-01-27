سوريا: قرار محكمة العدل الدولية ينهي إفلات إسرائيل من العقاب

دمشق- (د ب أ)

أعربت سوريا عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، مشيرة إلى أن "هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين ، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم ".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان صحفي اليوم السبت، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الجاري، بالاختصاص المبدئي للنظر في دعوى ارتكاب الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا".

وأضافت: "كما تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وقالت الخارجية السورية: "تشدد سوريا على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها".