زلزال جديد يضرب تركيا بقوة بقوة 5.1 ريختر

وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 5.01 درجة ضرب بحر إيجة قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير غربي تركيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزال تركيا وقع على عمق 12.5 كيلومتر. ولم يرد على الفور تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

ووقع الزلزال عند الساعة 08.19 صباحا بالتوقيت المحلي (5:19 بتوقيت غرينتش) في بحر إيجه قبالة ساحل منطقة مندريس بمدينة إزمير، حسبما ذكرت إدارة الكوارث الطوارئ التركية (أفاد) عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا.