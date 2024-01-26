البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع السيسي لبحث تطورات الوضع في غزة

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث اليوم الجمعة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث آخر تطورات الوضع في قطاع غزة، وفقا لما أعلنته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث، الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن غزة والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وتابع البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن الأسرى المحتجزين في غزة.