أمريكا تعلق تمويلًا للأونروا بزعم تورط موظفيها في الهجوم على إسرائيل

بي بي سي

عبرت الولايات المتحدة عن انزعاجها من مزاعم بمشاركة 12 موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أوقفت التمويل المقدم للأونروا مؤقتاً، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة تلك الإدعاءات، ومناقشة الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة حيال ذلك.

من جانبها أعلنت الأونروا وقف عدد من الموظفين في قطاع غزة للاشتباه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل في أكتوبرالماضي.

وقال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني إنه اتخذ القرار "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية" وفتح تحقيق، بعد أن قدمت السلطات الإسرائيلية معلومات حول تورط بعض الموظفين في الهجوم على إسرائيل.