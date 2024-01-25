إعلان

BBC

حماس: سنلتزم بوقف إطلاق النار حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية

08:34 م الخميس 25 يناير 2024

حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية، بعد الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة، والذي من المتوقع أن يصدر غدا الجمعة.

وتابعت حماس في بيان لها مساء الخميس: "في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار ، فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك".

وأضافت الحركة: " ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها".

وأشارت حماس: "يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

حماس محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الأسرى الإسرائيليين طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أمريكي: تصريحات نتنياهو المسربة ضد قطر لن تؤثر على الوساطة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد مباراة نارية.. مصر تفوز على تونس وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد
أمطار ورياح.. 16 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
* شعبة الذهب تحذر: الأسعار الحالية "غير حقيقية".. توخوا الحذر
* تصل القاهرة مساءً.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار اليوم