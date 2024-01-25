حماس: سنلتزم بوقف إطلاق النار حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية

مصراوي

قالت المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية، بعد الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة، والذي من المتوقع أن يصدر غدا الجمعة.

وتابعت حماس في بيان لها مساء الخميس: "في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار ، فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك".

وأضافت الحركة: " ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها".

وأشارت حماس: "يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".