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BBC

البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

07:43 م الأربعاء 24 يناير 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا اليوم 3 صواريخ باليستية على سفينة ديترويت الأمريكية بخليج عدن.

وتابعت القيادة الوسطى الأمريكية: "السفينة العسكرية غرايفلي اعترضت صاروخين بينما سقط الثالث في البحر".

ومن جانبه قال البيت الأبيض، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر.

وتابع البيت الأبيض، أن تقارير أولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الشحن البحري ميرسك، أن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة.

وتابعت شركة الشحن البحري ميرسك خلال بيان لها اليوم الأربعاء: "سفينة تابعة للبحرية الأمريكية مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات".

وأضافت شركة الشحن البحري ميرسك: "السفينتان وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرضا لضرر والبحرية الأمريكية ترافقهما".

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