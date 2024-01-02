رصد موجات تسونامي بارتفاع 85 سنتيمترًا قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

سول - (د ب ا)

قالت هيئة الأرصاد الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه تم رصد موجات مد عاتية " تسونامي" بارتفاع 85 سنتيمترا قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية في أعقاب وقوع زلزال قوي بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر في شبه جزيرة نوتو في اليابان.

وكان الزلزال قد وقع في شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في مقاطعة إيشيكاوا في أول يوم من العام الجديد، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص ودفع الآلاف للنزوح من منازلهم. وقد تم إصدار تحذير من وقوع تسونامي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة الأرصاد الكورية القول إنه بعد أربع ساعات من وقوع الزلزال، تم رصد موجة تسونامي بارتفاع 85 سنتيمترا قبالة ميناء موخو في مدينة دونجهاي على بعد 182 كيلومترا شرق سول الساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي أمس الاثنين.

وبين الساعة الثامنة والتاسعة مساء أمس الاثنين، تم رصد موجات تسونامي بارتفاع أقل على طول الساحل الشرقي، حيث تم رصد موجات بارتفاع 45 سنتيمترا و 33 سنتيمترا عند مدن سوكشو و سامتشوك.

ويشار إلى أنه في أعقاب زلزال أمس، تم تسجيل أول موجة تسونامي قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال أقل من ساعتين في مدينة جانجنيونج الساحلية، حيث تم رصد موجات بارتفاع 39 سنتيمترا.

وقالت هيئة الأرصاد إن موجات أقل من 10 سنتيمترات نزايدت نحو الساحل الشرقي حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء .

وقال مسؤول بالهيئة " إذا لم تقع هزات أرضية أقوى، من غير المرجح أن يتم رصد موجات تسونامي أعلى من التي تم تسجيلها حتى الآن".

وتعد هذه أول مرة تسجل فيها كوريا الجنوبية تسونامي على سواحلها منذ يوليو 1993، عندما ضرب زلزال بقوة 8ر7 درجات على مقياس ريختر قبالة هوكايدو باليابان، مما أدى لتسجيل موجات تسونامي نحو شرق كوريا الجنوبية بارتفاع 76ر2 مترا على أعلى نقطة.