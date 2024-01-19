السوداني ينتقد إيران بسبب هجماتها الصاروخية الأخيرة على العراق

واشنطن- (د ب أ)

انتقد العراق الهجوم الإيراني المميت، الذي قالت طهران إنه استهدف قاعدة تجسس إسرائيلية على الأراضي العراقية، مما يعزز المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس السويسري يوم الثلاثاء، إن الهجوم الصاروخي الذي قالت إيران إنه رد انتقامي على اغتيال إسرائيل لأحد قادتها العسكريين في سوريا، يمثل "عملا عدوانيا صريحا" ضد العراق.

وقال السوداني إن الهجوم "يمثل بالتأكيد تطورا خطيرا يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران، وتحتفظ الحكومة العراقية بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تمنحها لها سيادتها".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على قيام بلاده بقصف هدف في أربيل بكردستان العراق يوم الثلاثاء الماضي.

ووصف الحرس الثوري الهدف بأنه مركز تجسس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، وأن القصف هو انتقام لمقتل قادة بالحرس على يد إسرائيل.