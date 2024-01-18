مصدر عسكري يمني: الحوثيون استهدفوا السفينة الأمريكية قرب سواحل المكلّا

مصراوي

قال مصدر عسكري يمني، اليوم الخميس، إن قوات جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهدفت سفينة أمريكية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق من اليوم قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن 4 مسيّرات اقتربت من سفينة أمريكية ترفع علم جزر مارشال على بعد 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأكدت الشركة البريطانية أن السفينة الأمريكية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات عقب رصد المسيّرات وواصلت رحلتها، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، وقوع هجوم على سفينة بمنطقة تبعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.