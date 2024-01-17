احتراق منزل جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أحد المنازل ما أدى إلى احتراقه في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، "أغارت مسيّرة معادية على منزل بالقرب من مسجد في حارة الفوقا ببلدة عيتا الشعب ما أدى الى احتراق المنزل" ، موضحة أن فرق الإطفاء توجهت إلى المكان للسيطرة على الحريق ولم يبلغ عن خسائر بشرية.

وأشارت إلى أن "مسيّرة معادية شنت أيضا غارتين متتاليتين على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين" لافتة إلى أن "القصف المدفعي المعادي استهدف أطراف طيرحرفا والجبين وشيحين ".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.