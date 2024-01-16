توتر داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بعد مطالبة البعض إنهاء الحرب على غزة

توتر داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بعد مطالبة البعض

مصراوي

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يشهد توترًا، بين أعضائه بسبب الحرب على غزة.

وتابعت القناة العبرية، أن عصور الكنيست الإسرائيلي غادي أيزنكوت، وعضو حكومة الحرب بيني جانتس، يعارضان الاستمرار بالعملية العسكرية في قطاع غزة، بسبب تضاربها مع هدف استعادة المحتجزين.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن نازحون إسرائيليون من غلاف غزة رفضوا العودة، رغم سماح السلطات بسبب الرشقات الصاروخية.

وتابع مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن النازحون الإسرائيليون طلبوا البقاء في الفنادق حتى نهاية عطلة المدارس الصيفية.

وكان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، قد طالب الثلاثاء، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات بشأن محور فيلادلفيا ومستقبل غزة وأهداف الحرب المعلنة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو أبلغ رؤساء مستوطنات غلاف غزة توقعه باستمرار الحرب خلال عام 2025.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود 5700 فتحة نفق على الأقل في غزة، طول الأنفاق بغزة يتراوح من 500 إلى 700 كلم.