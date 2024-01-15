مستشفى سوروكا: استقبال 15 جنديا إسرائيليا جراء المعارك في قطاع غزة اليوم

مصراوي

أعلنت مستشفى سوروكا بالنقب، استقبال 15 جنديا إسرائيليا خلال اليوم جراء المعارك في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 14 صاروخا أطلقت باتجاه سديروت اليوم الاثنين.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن حماس تحاول استغلال حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي يقدس الحياة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نؤكد مقتل أسيرين لدى حماس في غزة ونحقق في رواية حماس بمسؤوليتنا عن قتلهما، كما أننا نبذل ما في وسعنا لإعادة الأسرى في غزة".

وتابع متحدث جيش الاحتلال، أن الأسرى الذين ظهروا بفيديو حماس لم يقتلوا بنيران قوات جيش الاحتلال لكنهم استهدفوا أماكن قريبة منهم.