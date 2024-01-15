إعلان

BBC

بريطانيا: إيران هي التي أمدت الحوثيين بالصواريخ والمسيرات التي تستخدمها في استهداف السفن

06:28 م الإثنين 15 يناير 2024

ريشي سوناك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وسوف نفعل ما يلزم للحد منها.
وأضاف سوناك، أن عدم التصرف ضد هجمات الحوثيين كان سيضعف الأمن العالمي ويهدد الملاحة البحرية، موضحا أننا نعمل على تقليل التوتر في المنطقة وضمان ألا يواصل الحوثيون تصعيد الأمور.
وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن الضربات التي وجهت للحوثيين كانت ضرورية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أننا نسعى لتقويض قدرات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر لأمن الملاحة هناك.
وأكمل رئيس الوزراء، أننا نعتقد أن إيران هي التي أمدت الحوثيين بالصواريخ والمسيرات التي تستخدمها في استهداف السفن.

ريشي سوناك بريطانيا الحوثيون إيران اليمن استهداف السفن

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تحرير كامل أم خفض الجنيه.. ما السيناريو الأقرب لمصر لضبط سوق الصرف؟
* يجب أن تتغير.. وزير التعليم: مناهج الثانوية كما هي منذ 20 عاماً
* أيام الموت.. عِش تجربة نزوح أسرة في غزة (قصة تفاعلية)
أمطار متفاوتة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة*