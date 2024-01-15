بريطانيا: إيران هي التي أمدت الحوثيين بالصواريخ والمسيرات التي تستخدمها في استهداف السفن



مصراوي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وسوف نفعل ما يلزم للحد منها.

وأضاف سوناك، أن عدم التصرف ضد هجمات الحوثيين كان سيضعف الأمن العالمي ويهدد الملاحة البحرية، موضحا أننا نعمل على تقليل التوتر في المنطقة وضمان ألا يواصل الحوثيون تصعيد الأمور.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن الضربات التي وجهت للحوثيين كانت ضرورية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أننا نسعى لتقويض قدرات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر لأمن الملاحة هناك.

وأكمل رئيس الوزراء، أننا نعتقد أن إيران هي التي أمدت الحوثيين بالصواريخ والمسيرات التي تستخدمها في استهداف السفن.