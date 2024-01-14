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BBC

البيت الأبيض: نقترب كثيرًا من مرحلة أقل حدة في الحرب على غزة

07:39 م الأحد 14 يناير 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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مصراوي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع الحوثيين ، مشيرا إلى أن ضرباتهم الأخيرة في اليمن كان لها تأثير جيد.

ونوّه كيربي إلى أن الولايات المتحدة تظن أنها باتت قريبة من مرحلة أقل حدة في حرب غزة.

ولفت كيربي إلى أن أطباء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعتقدون أنه قد يحتاج مزيدًا من الرعاية الطبية.

وقال نتنياهو في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ستستغرق شهورا طويلة وهو ما سيحتم رفع ميزانيتها اليوم.

وأكد نتنياهو أنه يلزم في الوقت الحالي رصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كانوا يخططون له، مشيرا إلى أن رفع ميزانية الحرب سيسمح بخوضها خلال العام 2024 واستكمالها.

وأوضح نتنياهو أنه بموجب الميزانية الإسرائيلية الجديدة سيتم رفع الضرائب على أرباح البنوك، وكذلك رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات.

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