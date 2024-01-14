هنية: لا نعادي اليهود وإنما نعادي الحركة الصهيونية التي احتلت أرضنا وشردت شعبنا

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه آن الأوان للخوض معا معركة التحرير المصيرية وهذا المسار هو الأصل في ظل مذابح الاحتلال والدعم الأمريكي والغربي له.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى تأسيس الجبهة العالمية لإسناد المقاومة الفلسطينية وتشكيل حلف دولي تحت عنوان الحرية والعدالة لفلسطين لمواصلة الجهود الشعبية لكشف جرائم الاحتلال، بجانب تشكيل تحالف إنساني لإغاثة أهلنا في غزة.

وتابع هنية، أن حماس حركة تحرر وطني فلسطيني تعمل مع كل أبناء شعبنا لإنجاز مشروع التحرر والاستقلال، موضحا أننا لا نعادي اليهود وإنما نعادي الحركة الصهيونية التي احتلت أرضنا وشردت شعبنا، قائلا: "لسنا دعاة حروب بل طلاب حرية".

وأكمل هنية، بأن حماس متمسكة بوحدة الأرض والشعب والقضية وتؤمن أن الوحدة الوطنية ضرورية لإنجاز مشروع التحرر من الاحتلال، مضيفا أن حماس تتبنى استراتيجية الانفتاح على كافة الدول ومكونات الأمة والعالم.