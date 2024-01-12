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BBC

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل تمتلك استراتيجية لتهجير الفلسطينيين من غزة

11:23 م الجمعة 12 يناير 2024

نزوح السكان

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مصراوي
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن أحداث السابع من أكتوبر لا ينبغي التعامل معها بمعزل عن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف المندوب الروسي، في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن هناك استراتيجية شاملة لإسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة من خلال جعلها غير قابلة للحياة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي ملزم بالقانون الدولي والذي يحظر بشكل مباشر تهجير السكان من خلال العنف.
وطالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

روسيا الأمم المتحدة تهجير سكان غزة الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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