فيديو.. لحظة اقتحام مقاومين فلسطينيين لمستوطنة أدورا في الخليل وإطلاق نار

مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختراق أمني في مستوطنة أدورا في جبال الخليل وإصابة إسرائيلي بجروح، وهروع وحدات خاصة إلى المستوطنة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وبعض عناصر المقاومة قرب مستوطنة أدورا في الخليل، موضحة أن ثلاثة من عناصر المقاومة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء الاشتباكات.

ونشرت وسائل إعلام فلسطنية، فيديو يوثق لحظة اقتحام شباب فلسطينيين مستوطنة "أدورا" قرب الخليل، قبيل تنفيذ إطلاق النار.

مصادر عبرية: لحظة اقتحام شبان فلسطينيين مستوطنة "أدورا" قرب الخليل، قبيل تنفيذ إطلاق النار. pic.twitter.com/oF0wxyh830 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 12, 2024



وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوجه إلى مستوطنة أدورا بعد انطلاق صفارات إنذار فيها تحسبا لعملية تسلل.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة شخص في إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، بعدما تسلل فلسطيني إلى المستوطنة وفتح النار تجاه المستوطن.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية إلى الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا نعمل في أماكن لم نصل إليها سابقا في غزة وحماس لم تكن تتخيل أن نصل إليها.