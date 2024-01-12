سوناك: ساهمنا في ضرب منشآت عسكرية للحوثيين بدعم من البحرين

مصراوي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن القوات الجوية الملكية شنت ضربات موجهة ضد منشآت عسكرية يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة :" اتخذنا إجراءات محدودة و ضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، و إجراءاتنا تهدف لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني:"نحث الحوثيين على وقف هجماتهم واتخاذ خطوات لخفض التصعيد، و رغم التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي واصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني: "هجمات الحوثيين استهدفت السفن الحربية البريطانية والأمريكية، و سببت تعطيل كبيرا لطريق تجاري حيوي ورفعت أسعار السلع الأساسية".

وأكد سوناك: "البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات لردع الحوثيين واتخذنا إجراءات محدودة و ضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين ضد أهداف مرتبطة بهذه الهجمات، لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".

وفي وقت سابق قالت وكالة رويترز للأنباء، إن بريطانيا تقول إنها استخدمت 4 طائرات من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي لشن ضربات دقيقة على منشآت الحوثيين

وحسب رويترز، فإن بريطانيا تقول إن الدلائل الأولية تشير إلى أن قدرة الحوثيين على تهديد الشحن التجاري تلقت ضربة قوية.