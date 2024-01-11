الحوثيون يتوعدون بالرد على أي هجوم أمريكي يستهدفهم في اليمن

بي بي سي

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، يوم الخميس، إن أي هجوم أمريكي يستهدف الحوثيين في اليمن "لن يمر بدون رد".

وأضاف، خلال كلمة بثها التلفزيون، أن أي رد سيكون أشد من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات مسيّرة وصواريخ تابعة للجماعة سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وقال: "أي هجوم أمريكي لن يمر بدون رد إطلاقا، سيكون الرد أشد من الهجوم الذي نفذته عشرون طائرة مسيّرة وعدد من الصواريخ".

وقال الحوثي: "نحن أكثر إصرارا على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك".

يأتي ذلك في وقت عززت فيه جماعة الحوثي اليمنية، التي تدعمها إيران، هجماتها التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، وذلك احتجاجا على الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة.

كما أوقفت شركات شحن مختلفة أنشطتها، وبدأت تغير مسارها برحلات أطول حول أفريقيا.