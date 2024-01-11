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BBC

الحوثيون يتوعدون بالرد على أي هجوم أمريكي يستهدفهم في اليمن

09:08 م الخميس 11 يناير 2024

زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي

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بي بي سي

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، يوم الخميس، إن أي هجوم أمريكي يستهدف الحوثيين في اليمن "لن يمر بدون رد".

وأضاف، خلال كلمة بثها التلفزيون، أن أي رد سيكون أشد من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات مسيّرة وصواريخ تابعة للجماعة سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وقال: "أي هجوم أمريكي لن يمر بدون رد إطلاقا، سيكون الرد أشد من الهجوم الذي نفذته عشرون طائرة مسيّرة وعدد من الصواريخ".

وقال الحوثي: "نحن أكثر إصرارا على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك".

يأتي ذلك في وقت عززت فيه جماعة الحوثي اليمنية، التي تدعمها إيران، هجماتها التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، وذلك احتجاجا على الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة.

كما أوقفت شركات شحن مختلفة أنشطتها، وبدأت تغير مسارها برحلات أطول حول أفريقيا.

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BBC
عبد الملك الحوثي جماعة الحوثيين اليمن إيران أخبار BBC

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