إن بي سي: آخر مكالمة بين بايدن ونتنياهو كانت منذ 18 يومًا

وكالات

كشف البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجريا مكالمة هاتفية واحدة منذ 18 يومًا.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، لم يتحدث بايدن ونتنياهو عبر الهاتف منذ 23 ديسمبر الماضي، وفقًا لسجل القراءات التي قدمها البيت الأبيض.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، تباطؤ إيقاع المكالمات بشكل كبير منذ الأسابيع الأولى بين الجانبين بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث تضاءل حديثهما كل يومين إلى مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع حتى بداية ديسمبر.

وعقب مكالمتهما الأخيرة قبل 18 يومًا، أُعلن عن وفاة الأسيرة الأمريكية جوديث وينشتاين، لتتوقف المحادثات بين بايدن ونتنياهو.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، مع نتنياهو وحكومة الحرب في البلاد خلال زيارته لإسرائيل.