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BBC

القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرق البريج

04:53 م الإثنين 01 يناير 2024

كتائب القسام

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرة إلى مقتله على الفور.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية أثناء عملها في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.

كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي شرق البريج طوفان الاقصى

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