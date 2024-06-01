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حكومة غزة : أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع منقوص

11:57 ص السبت 01 يونيو 2024

معابر القطاع

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غزة ( د ب أ )

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع منقوص ويفاقم مأساة السكان".

وقال المكتب في بيان له السبت: " لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل".

وأضاف أن "قوات الاحتلال ارتكبت فظائع في جباليا وطواقم الإسعاف تواصل انتشال جثامين الشهداء"، مشيرًا إلى أن "الواقع الإنساني بشمال غزة يزداد سوءًا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء".

ولفت إلى "مجاعة حقيقية في مناطق شمال قطاع غزة والسكان لا يجدون ما يسد رمقهم" ، موضحًا أن أكثر من 70 قتيلًا سقطوا في الساعات الـ 24 الأخيرة.

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