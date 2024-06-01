الاتحاد الأوروبي: لا يوجد دليل على استخدام روسيا لأسلحة صينية في الحرب

وكالات

صرح مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد لا يملك أي دليل على وجود إمدادات أسلحة من الصين إلى روسيا.

وقال بوريل "لقد التزمت الصين بعدم تزويد الأسلحة لروسيا، وليس لدينا أي دليل على أن أمر توريد الأسلحة إلى روسيا يحدث".

ولفت بوريل إلى أن "المعدات العسكرية الروسية تستخدم قطعًا مُنتجة في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا أو بريطانيا، وأن "المشكلة ليست في الصين فقط".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن "ترتيب هذا الاجتماع لا يزال دون متطلبات الصين وتطلعات المجتمع الدولي، ما يجعل من الصعب على الصين أن تشارك فيه"، يوم أمس الجمعة.