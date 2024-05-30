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انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح

08:14 م الخميس 30 مايو 2024

انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح

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وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر عليها من قبل جيش الاحتلال.

وفيما سبق قالت كتائب القسام إنها استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

وأضافت القسام أن عناصرها فجروا عبوة بمجموعة جنود كانوا يعتلون دبابة في بيت لاهيا وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

واستهدفت القسام أيضا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد الشيخ زايد شمال القطاع.

كما استهدفت بقذيفة "تي بي جي" قوة إسرائيلية تحصنت في منزل وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا.

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