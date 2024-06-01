استشهاد الصحفية علا الدحدوح في قصف إسرائيلي على منزلها

استشهاد الصحفية علا الدحدوح في قصف إسرائيلي على من

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الصحفية والمذيعة الفلسطينية علا الدحدوح نتيجة قصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين في القطاع، حيث استشهد أكثر من 100 صحفي في قطاع غزة، منذ بدء العدوان.

وأوضحت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدمت إلى محكمة العدل الدولية شكوى ثالثة بشأن استهداف صحفيين في غزة بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر وأخرى في 22 ديسمبر.

ويواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 110 آلاف فلسطيني إلى جانب تدمير البنية التحتية للقطاع المحاصر والذي تنتشر فيه المجاعة جراء توقف الإمدادات الإنسانية بعد سيطرة جيش الاحتلال على كافة المعابر الحدودية.