"القسام" تعلن قتل وقنص 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق رفح

غزة - (د ب أ)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قتل وقنص سبعة جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وقالت القسام ، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للاعلام" على منصة "إكس" اليوم ، :"تمكن مجاهدونا أمس من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل أربعة من أفرادها وإصابة عدد آخر".

وأضافت أنه "فور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية".