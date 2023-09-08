جوتيريش: الأسرة الدولية تعانى من الاختلال الوظيفى قبيل قمة العشرين

نيودلهي - (د ب أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تشكيل قيادة مشتركة لمكافحة أزمة المناخ، والصراعات العالمية والفقر، وذلك قبيل اجتماع يستمر لمدة يومين لمجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى والناشئة في نيودلهي غدا السبت.

وقال جوتيريش اليوم الجمعة، بعد وصوله إلى نيودلهي: "إذا كنا حقا أسرة عالمية، فإننا نشبه اليوم بالأحرى أسرة تعانى من الاختلال الوظيفى ".

وأضاف: "الانقسامات تتزايد، والتوترات تشتعل، والثقة تتآكل، وكلها معا تثير شبح التشرذم، والمواجهة في نهاية المطاف".

وذكر جوتيريش أن الهيكل المالي العالمي "عفا عليه الزمن، ويعانى من الاختلال الوظيفى وغير عادل"، ويتطلب إصلاحا هيكليا. وقال إنه إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية. وقال إن "أنصاف التدابير لن تحول دون الانهيار التام فيما يتعلق بالمناخ".

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، تتألف مجموعة العشرين من 19 من أقوى الاقتصادات في العالم. وتتولى الهند حاليا رئاسة المجموعة.

ويعتزم زعماء القوى الاقتصادية الكبرى الاجتماع غدا السبت. ومن المتوقع أن يشارك فيه المستشار الألماني أولاف شولتس.