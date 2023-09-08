الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، عن شهود عيان قولهم "إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى وفتشته ودمرت جزءا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر"، وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين من محافظة طولكرم، على حاجز عسكري نصبته على الطريق المؤدي إلى رام الله، وهو من سكان مخيم نور شمس، واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدتي يعبد وعرابة، وقرية كفيرت، ونصبت حواجز عسكرية جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لــ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة وقرية كفيرت، وداهمت حي البعاجوة في يعبد وشنت حملة تفتيش واسعة، كما نصبت حواجز عسكرية متنقلة في محيط تلك البلدات، وأعاق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري حركة المواطنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها.

كما لاحقت زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم، مراكب الصيادين في بحر محافظة خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة، وأطلقت صوبها النار وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاهها وأجبرتها على التراجع، دون التبليغ عن إصابات بين الصيادين.

وفي نابلس.. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق المعتقلة فاطمة أبو شلال (41 عاما) من مخيم العين في نابلس.

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم الجمعة - أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو شلال في 29 أغسطس الماضي، عند حاجز حوارة العسكري، وجرى نقلها إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع غالبية الأسيرات.

ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 35، بينهن أربع أسيرات معتقلات إداريا، هن: سماح عوض، رغد الفني، حنان البرغوثي، بالإضافة إلى فاطمة أبو شلال.