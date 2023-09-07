الأمن الفلسطيني: لم نعطِ مهلة لخروج المسلحين من مدارس مخيم "عين الحلوة"

بيروت - (د ب أ)

نفى الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا اللبنانية إعطاء مهلة لخروج المسلحين من مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وقالت قوات الأمن الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية" للإعلام اليوم الخميس، إنها تنفي "الخبر الذي انتشر باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يحمله من مضمون يعطي مهلة من السادسة صباحا لخروج المسلحين من المدارس في عين الحلوة، وسيتم التعامل مع أي مسلح بعد هذه المهلة".

وأوضحت أن "أي بيان أو خبر يصدر عن حركة فتح والأمن الوطني في منطقة صيدا، يكون عبر الإعلام الرسمي الخاص بهما".

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا جنوب لبنان ، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.