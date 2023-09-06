رئيس الجابون الانتقالي: الرئيس بونجو لديه حرية السفر إلى الخارج

وكالات

أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما، الأربعاء، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي، أنّ الرئيس المخلوع علي بونجو أونديمبا "حرّ في التنقّل" ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك.

ويوضع الرئيس بونجو رهن الإقامة الجبرية منذ إطاحة الجيش في انقلاب في 30 أغسطس بعد حكم استمرّ 14 عاماً، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بياناً "موقّعاً" من الجنرال أوليجي، الذي قاد الانقلاب وأدّى اليمين الإثنين رئيساً انتقالياً للبلاد.

وجاء في البيان "نظراً إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونجو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

وأصيب بونجو، بسكتة دماغية في أكتوبر 2018، أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.