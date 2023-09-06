مقتل 4 أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في تركيا

أنقرة - (بي بي سي)

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال غرب تركيا. اثنان منهم في إسطنبول، وعثر على جثتي شخصين آخرين في مقاطعة كيركلاريلي بعد أن غمرت مياه السيول موقع تخييم و معسكرا مدنيا.

وقال وزير الداخلية، إن 12 سائحا كانوا في الموقع عندما هطلت الأمطار الغزيرة. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ستة أحياء بينما يتواصل البحث عن أربعة مفقودين.

وغمرت المياه الطرق والمنازل ومحطة مترو شمال مدينة إسطنبول، بعد هطول الأمطار بغزارة وبشكل مستمر أدت إلى حدوث فيضانات ألحقت أضرارا بالممتلكات والأرواح.

وأشار وزير الداخلية التركي، إلى وفاة شخصين أحدهما أجنبي وإصابة 5 آخرين. وتضرر 560 مسكنا في عموم إسطنبول إضافة إلى 663 مكان عمل.