وزير خارجية أوكرانيا يحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا

القاهرة- (د ب أ):

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي، لبحث عدد من الموضوعات الدائمة على جدول أعمال دورتهم العادية 160.

وقال مصدر مطلع بالأمانة العامة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إن سامح شكري وزير الخارجية المصري، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية بصفة مصر رئيس المجلس في دورته السابقة وسيركز فيها على الجهود، التي قامت بها مصر لتنفيذ قرارات الدورة السابقة ثم يلقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كلمة بصفته رئيس الدورة الحالية يعقبها كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح المصدر، أن هناك عددا من الضيوف سيشاركون في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وسيلقون كلمات أمام وزراء الخارجية العرب، في مقدمتهم وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو و، مفوض عام وكالة الأونروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني.

وبحسب المصدر، سيقوم وزراء الخارجية في جلستهم المغلقة التي تعقب الجلسة الافتتاحية باعتماد مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في جلستهم أمس الإثنين، والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والشؤن العربية والأمن القومي العربي والشؤون السياسية الدولية والاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والقانونية.

وأضاف المصدر، أن هناك عدة اجتماعات ستعقد على هامش الاجتماع الوزاري تختص بتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري ويشارك فيها ترويكا مجلس الجامعة، على مستوى القمة ويمثلها وزراء خارجية الجزائر والسعودية والبحرين والترويكا على مستوى مجلس الجامعة، ويمثلهم وزراء خارجية ليبيا و مصر والمغرب واجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لدعم فلسطين، واجتماع ثالث للجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي، لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس.