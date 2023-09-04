التنمر دفع بعضهم للانتحار.. الآلاف يشاركون في مسيرة للمعلمين في كوريا الجنوبية

سول - (بي بي سي)

شارك آلاف المعلمين في كوريا الجنوبية في إضراب عن العمل اليوم الاثنين من أجل الخروج في مسيرة حاشدة لتكريم زملاء لهم أنهوا حياتهم بالانتحار مؤخرًا بالبلاد.

وكان الدافع الرئيسي وراء تنظيم المسيرة هو لفت الانتباه لحال معلمة شابة انتحرت في يوليو الماضي بسبب ظروف العمل وملاحقتها كما قيل بمضايقات ومكالمات هاتفية وشكاوى بشكل متكرر، لكن الأسبوع الماضي لحق بها مُعلمان آخران وتم الإبلاغ عن انتحارهما بسبب معاناتهما بدورهما.

وترفع المسيرة الاحتجاجية مطلبا رئيسيا الآن يتمثل في حماية المعلمين على نحو أفضل أمام ما وصف بـ "التنمر" و"الإيذاء" الذي يمارسه أولياء أمور التلاميذ.

ودعا وزير تعليم كوريا الجنوبية، لي جو هو، من جانبه المعلمين إلى العودة لوظائفهم ومزاولة أعمالهم كالمعتاد، مؤكدا أن شكواهم و"صرخاتهم العاجلة" بلغت الحكومة واعدا بتحركها لوضع تشريعات داعمة لفئة المعلمين وسلامتهم.