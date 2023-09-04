التحول الأخضر والتمويل على رأس جدول أعمال أول قمة للمناخ في أفريقيا

(د ب أ)- تنطلق في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الاثنين أول قمة للمناخ في أفريقيا حيث يناقش قادة الدول الأفريقية التحول نحو الطاقة الخضراء ووضع أولويات القارة في قمة المناخ العالمية كوب 28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن المقرر أن تسيطر قضايا سبل الدفع بمشروعات الطاقة المتجددة وتوفير التمويل لجهود مواجهة ظاهرة التغير المناخي على أعمال القمة التي تستمر 3 أيام.

يذكر أن الدول الأفريقية تساهم بنسبة بسيطة في الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي في حين تعاني بدرجة كبيرة من تداعيات الظاهرة.

وتواجه منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، في حين يعاني ملايين الأفارقة من الجوع في منطقة الساحل، التي تمتد من السنغال في الغرب وحتى جيبوتي في شرق القارة.كما أصبحت الظواهر الحادة مثل الفيضانات والأعاصير أكثر شيوعا.

وبحسب دراسة حديثة لمنظمة أوكسفام غير الحكومية فإن 7 من بين 10 كوارث مناخية شهدها العالم كانت في أفريقيا.

ويعتزم القادة الأفارقة تذكير الدول الصناعية بالتزاماتها وبخاصة تعهداتها التمويلية لمساعدة الدول النامية في التخفيف من حدة آثار التغير المناخي والتكيف مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.