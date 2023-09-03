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وزير الخارجية التركي في زيارة رسمية إلى إيران

04:19 م الأحد 03 سبتمبر 2023

هاكان فيدان

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طهران - (د ب أ)

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان نظيره التركي هاكان فيدان في طهران وبحث معه مختلف القضايا.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية وأهم القضايا الدولية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طهران بعد تعيينه في هذا المنصب.

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حسين أمير عبداللهيان إيران وزير الخارجية التركي وزير الخارجية الإيراني هاكان فيدان

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