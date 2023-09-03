إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف التي جرت بين إريتريين
تل أبيب - (بي بي سي)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تشكيل فريق وزاري خاص لفحص الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد من وصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين" الذين شاركوا في احتجاجات الأمس جنوبي تل أبيب، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو الترحيل.
يأتي هذا القرار في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس بين طالبي لجوء معارضين للنظام في إريتريا والمؤيدين له وقوات الشرطة الإسرائيلية، على خلفية تجمع احتفالي للسفارة الإريترية كان من المقرر أن يُقام في قاعة جنوبي تل أبيب.
وذكرت مصادر طبية أمس أن أكثر من مائة شخص، 30 منهم من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال الاشتباكات.
سوق مصراوى
-
لعشاق القهوة أسهل طريقة لعمل كيكة النسكافية الباردةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
فيديو قد يعجبك: