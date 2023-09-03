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إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف التي جرت بين إريتريين

01:23 م الأحد 03 سبتمبر 2023

إسرائيل

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تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تشكيل فريق وزاري خاص لفحص الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد من وصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين" الذين شاركوا في احتجاجات الأمس جنوبي تل أبيب، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو الترحيل.

يأتي هذا القرار في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس بين طالبي لجوء معارضين للنظام في إريتريا والمؤيدين له وقوات الشرطة الإسرائيلية، على خلفية تجمع احتفالي للسفارة الإريترية كان من المقرر أن يُقام في قاعة جنوبي تل أبيب.

وذكرت مصادر طبية أمس أن أكثر من مائة شخص، 30 منهم من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال الاشتباكات.

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