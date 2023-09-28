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أمين عام الناتو يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

04:13 م الخميس 28 سبتمبر 2023

الناتو

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بروكسل - (د ب أ)

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، في ثاني زيارة له لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وأحيط الاجتماع بالسرية لأسباب أمنية. وكانت آخر زيارة لستولتنبرج لأوكرانيا في 20 أبريل الماضي.

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