جماعة الحوثي باليمن تعلن إقالة حكومتها وتكليفها بتصريف الأعمال

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء الأربعاء، إقالة حكومتها وتكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بأن "المجلس السياسي الأعلى للجماعة، أعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

وقبل ساعات، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، العزم على تشكيل حكومة جديدة في المحافظات الواقعة تحت سلطة الجماعة شمالي اليمن.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وفي العام 2016 شكلت الجماعة ما أسمتها" حكومة الإنقاذ الوطني " غير المعترف بها دوليا، بالشراكة مع مكونات موالية لها.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيدا لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.