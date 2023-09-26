الدفاع الروسية: المسلحون في كاراباخ سلموا 4 منظومات دفاع جوي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن المسلحون في كاراباخ سلموا 4 منظومات دفاع جوي، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وفي السابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تسليم ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 بندقية ونحو 5000 وحدة من الذخيرة حتى الآن، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث لـ 120 ألف شخص من العرق الأرمني في ناجورنو كاراباخ.

وتقول أذربيجان، إنها تريد إعادة دمج المنطقة، وقال مسؤول أذربيجاني لبي بي سي إنه "لا أحد يطرد أحدا".

وأضافت: "لو لم نهتم بالمدنيين والنساء والأطفال، لدخلنا خانكندي ببساطة".

واستعرض الجيش الأذربيجاني الأسلحة الثقيلة التي استولى عليها في ناغورنو كاراباخ، وسط تحذيرات من أن آلاف المدنيين أصبحوا بلا مأوى بعد استسلام الانفصاليين الأرمن.

وكانت الدبابات والبنادق وقذائف آر بي جي من بين الأسلحة التي عرضت على بي بي سي، في أول وصول متاح للصحفيين منذ وافق الانفصاليون على نزع أسلحتهم هذا الأسبوع.

ويقول زعماء العرق الأرمني إن الآلاف لا يزالون بلا طعام أو مأوى.

ولم يتم السماح سوى بتسليم مساعدات واحدة مكونة من 70 طنا من المواد الغذائية.