الصحة العالمية: زيادة حادة في حالات الكوليرا في العالم خلال العام الماضي
جنيف - (د ب أ):
أفادت أرقام جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الكوليرا في العالم ارتفع بأكثر من الضعف خلال العام الماضي.
وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إنه في عام 2022، تم تسجيل 470 ألف حالة، بزيادة حادة عن عدد الحالات المسجل العام الماضي والذي بلغ 220 ألف حالة.
ومع ذلك، يعتقد خبراء منظمة الصحة العالمية أن البيانات الخاصة بالوضع لا تزال غير كافية، وفي تقدير سابق، توقعت المنظمة إصابة ما يتراوح بين 3ر1 مليون و4 ملايين شخص، فضلا عما يصل إلى 143 ألف حالة وفاة.
وقالت المنظمة إن أفغانستان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالاوي ونيجيريا والصومال وسوريا تأثرت بشكل خاص خلال عام شهد حالات تفش واسعة النطاق للمرض.
وأوضحت المنظمة إن تفشي الكوليرا يرتبط بشكل وثيق بعدم وجود إمدادات كافية من مياه الشرب وكذلك بالفقر والصراعات، وكلما اتسع تفشي المرض كلما زادت صعوبة السيطرة عليه.
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