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BBC

بهتافات يحيا القائد.. تداول فيديو لشبيه القذافي يتجول في مدن ليبية

07:59 م السبت 02 سبتمبر 2023

تداول فيديو لشبيه القذافي

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وكالات:
ظهر شبيه الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، يتجول بسيارة وسط حراسه في مدن ليبية.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لشبيه القذافي خلال الذكرى 54 لثورة سبتمبر، ما أثار تفاعلا واسعا.
وتفاجأ العديد من الليبيين بظهور شبيه القذافي، الجمعة، وهو يتجول بين شوارع بني وليد، آخر معاقل قوات القذافي قبل استيلاء المناهضين لنظامه على المدينة في أكتوبر2011. وردد أنصار النظام السابق هتاف: "يحيا القائد".
وقتل القذافي في 20 أكتوبر 2011، عن عمر يناهز 69 عامًا، على يد ثوار مناهضين لنظامه، إثر محاولته الاختباء في نفق لتصريف المياه بعد الهجوم على موكبه من قبل طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة سرت، مسقط رأسه.

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ليبيا شبيه القذافي

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