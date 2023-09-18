زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب شمالي تايوان

وكالات

هز زلزال قوي كل شمالي تايوان، اليوم الاثنين، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.