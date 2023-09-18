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BBC

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب شمالي تايوان

05:06 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

زلزال

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وكالات

هز زلزال قوي كل شمالي تايوان، اليوم الاثنين، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.

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زلزال تايوان مركز الأبحاث الألماني

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