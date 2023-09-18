زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب شمالي تايوان
وكالات
هز زلزال قوي كل شمالي تايوان، اليوم الاثنين، حسبما أفادت فضائية العربية.
وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.
سوق مصراوى
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 39 جنيها.. أسعار أدوات التجميل الأساسية بجودة مناسبةتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: