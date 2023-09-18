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BBC

جوتيريش: نحتاج 500 مليار دولار لتحسين اقتصادات العديد من الدول النامية

04:51 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الملايين من الأشخاص حول العالم يعانون من الجوع، حسبما أفادت الشرق للأخبار.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إننا نحتاج 500 مليار دولار لتحسين اقتصادات العديد من الدول النامية.

وتابع أن انعدام الأمن الاقتصادي يسبب معاناة للكثير من المجتمعات، لافتًا إلى أن الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة لا يتم بالسرعة المطلوبة.

وجاء هذا خلال كلمة الأمين عام الأمم المتحدة قبيل يوم من انطلاق أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة.

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