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BBC

الرئيس الإيراني: تواجدنا في الأمم المتحدة فرصة لعرض آراء طهران

11:27 ص الإثنين 18 سبتمبر 2023

السيد إبراهيم رئيسي

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طهران - (د ب ا)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل مغادرته إلى نيويورك لحضور الجلسة الـ 78 للجمعية العام للأمم المتحدة، إن إيران عضو بالأمم المتحدة وتتوقع أن تقوم هذه المنظمة بدور حاسم في التنمية والأمن والسلام والعدالة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن رئيسي أضاف "قرارات الأمم المتحدة يجب أن تكون بعيدة عن أي تمييز أو ظلم، وبدون تدخل من القوى الكبرى".

ومن المقرر أن يغادر رئيسي إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعتزم رئيسي أن يقوم خلال زيارته لنيويورك التي تستمر ثلاثة أيام بالتحدث أمام الجمعية العام ولقاء رؤساء الدول، بالإضافة إلى التحدث مع الايرانيين المقيمين في المدينة الأمريكية.

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إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني طهران

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