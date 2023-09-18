الرئيس الإيراني: تواجدنا في الأمم المتحدة فرصة لعرض آراء طهران
طهران - (د ب ا)
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل مغادرته إلى نيويورك لحضور الجلسة الـ 78 للجمعية العام للأمم المتحدة، إن إيران عضو بالأمم المتحدة وتتوقع أن تقوم هذه المنظمة بدور حاسم في التنمية والأمن والسلام والعدالة في العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن رئيسي أضاف "قرارات الأمم المتحدة يجب أن تكون بعيدة عن أي تمييز أو ظلم، وبدون تدخل من القوى الكبرى".
ومن المقرر أن يغادر رئيسي إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعتزم رئيسي أن يقوم خلال زيارته لنيويورك التي تستمر ثلاثة أيام بالتحدث أمام الجمعية العام ولقاء رؤساء الدول، بالإضافة إلى التحدث مع الايرانيين المقيمين في المدينة الأمريكية.
سوق مصراوى
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 39 جنيها.. أسعار أدوات التجميل الأساسية بجودة مناسبةتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: