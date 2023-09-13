مدير مشرحة طبرق: لدينا 3 مصريين مجهولي الهوية من المتوقع دفنهم هنا

كتبت- سارة أبو شادي:

قال عبد المنعم المراغي، مدير مشرحة طبرق، إنّ هناك 3 جثامين مصرية داخل المشرحة مجهولي الهوية لم يتم التعرف عليهم بعد.

وتابع مدير مشرحة طبرق في حديثه لمصراوي، إنّ الـ3 جثامين لشباب مصريين جاؤا رفقة الـ87 مصريا الذين تم تسليمهم أمس إلى السلطات المصرية، لكن الـ87 تم التعرف عليهم من قبل ذويهم لذا تم تسليمهم، بخلاف الـ3 جثامين المتبقية بالمشرحة.

ووفقًا لمدير مشرحة طبرق، فإنّ الجثامين الـ3 تم تغسيلهم وتكفينهم في انتظار محاولة التعرف عليهم من قبل ذويهم خلال الساعات القادمة، وفي حال عدم التعرف عليهم سيتم الصلاة عليهم غدا ودفنهم في مقابر طبرق، مؤكدا أنّ هناك عدد من المصريين أكدوا على أن الجثامين الثلاثة مصرية، لكن ولأنّ ملامحهم يصعب التعرف عليها لم يتمكن أحد من معرفة هوياتهم.

ودعت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، سكان درنة إلى إخلاء المدينة لمساعدة الجيش في البحث عن الجثث والإنقاذ، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت الحكومة الليبية، إنها سلمت المدينة إلى الجيش لتنظيم العمل بها، موضحة أنها لم تصل إلى أحياء عدة في درنة.

هذا وتستمر مدينة درنة الجريحة في شرق ليبيا الأربعاء في إحصاء الضحايا المقدرة أعدادهم بالآلاف جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال".

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن كارثة السيول تسببت في تشريد 30 ألف شخص على على الأقل بالمدينة.