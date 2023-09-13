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BBC

انقطاع المياه عن آلاف المنازل في جميع أنحاء لندن

05:54 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

بريطانيا

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انقطاع المياه عن (مصراوي)

انقطعت خدمات المياه عن عشرات آلاف المنازل في جميع أنحاء لندن جراء حدوث عطل في إمدادات الطاقة في محطة مياه التايمز، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحدثت المشكلة في محطة المياه في آشفورد وهامبتون غرب لندن، مما أدى لتأثر سكان مناطق عديدة داخل لندن مثل تويكنهام، ويمبلي، وريتشموند، وساوثفيلدز، وهامبتون، وأوكسبريدج، ووايت سيتي.

وقالت النائبة عن تويكنهام، منيرة ويلسون، إن الكثير من المدارس في لندن اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب هذه عطل المحطة. طالبة من الشركة الإسراع في حل مشكلة إمداد المياه.

وأفادت شركة مياه "تايمز ووتر" في بيان لها "نعمل جاهدين لإصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها". وأضافت أنها ستقدم مزيد من التحديثات بمجرد قدوم مزيد من المعلومات.

سوق مصراوى

انقطاع المياه عن آلاف المنازل إمدادات الطاقة في محطة مياه التايمز انقطاع المياه في جميع أنحاء لندن

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